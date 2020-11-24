Влада обіцяє новий пакет допомоги бізнесу: де візьмуть гроші
Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги бізнесу, що постраждав під час карантину. Радник президента Олег Устенко заявив, що гроші для цього візьмуть з Фонду боротьби з COVID-19.
Як пояснив Устенко, гроші у фонді для цього є. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
Важливо У Зеленського не виключають локдаун в Україні: за якої умови його запровадять
Устенко додав, що президент обговорив із Міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, тож у разі затвердження цю програму профінансують.
Мінфін знає і воно упевнене, що має змогу виконати те, про що говорить президент у своєму влозі,
– сказав радник Зеленського.
За словами радника глави держави, законопроєкт про новий пакет допомоги бізнесу передбачає також додаткові компенсатори на випадок повного локдауну.
Як влада збирається допомагати бізнесу
- Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту внесуть законопроєкти про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину.
- Планується, що підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.
- Також передбачать компенсацію підприємцям за збереження робочих місць. Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.
- Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу.
Цікаво Розкажіть про улюблені кафешки: Зеленський вигадав, як підтримати бізнес на карантині
Як на український бізнес вплинув карантин
- Вже після першої хвилі карантинних обмежень, яку запровадив уряд у березні 2020 року, чимала частина підприємств не змогли відкритися.
- Тож, новину про запровадження в Україні карантину вихідного дня, підприємці сприйняли вкрай негативно. Вони побоюються, що карантин може знищити їх бізнес.
- Найбільш уразливими є середній та малий бізнес, який потребує додаткової підтримки від держави у непрості часи пандемії.
Поділитися новиною