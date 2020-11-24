Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги бізнесу, що постраждав під час карантину. Радник президента Олег Устенко заявив, що гроші для цього візьмуть з Фонду боротьби з COVID-19.

Як пояснив Устенко, гроші у фонді для цього є. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Устенко додав, що президент обговорив із Міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, тож у разі затвердження цю програму профінансують.

Мінфін знає і воно упевнене, що має змогу виконати те, про що говорить президент у своєму влозі,

– сказав радник Зеленського.

За словами радника глави держави, законопроєкт про новий пакет допомоги бізнесу передбачає також додаткові компенсатори на випадок повного локдауну.

Як влада збирається допомагати бізнесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту внесуть законопроєкти про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину.

до парламенту внесуть законопроєкти про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину. Планується, що підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

у розмірі 8 тисяч гривень. Також передбачать компенсацію підприємцям за збереження робочих місць. Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія" . У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.

. У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти. Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу.

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Як на український бізнес вплинув карантин

Вже після першої хвилі карантинних обмежень, яку запровадив уряд у березні 2020 року, чимала частина підприємств не змогли відкритися.

Тож, новину про запровадження в Україні карантину вихідного дня, підприємці сприйняли вкрай негативно. Вони побоюються, що карантин може знищити їх бізнес.

Найбільш уразливими є середній та малий бізнес, який потребує додаткової підтримки від держави у непрості часи пандемії.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу