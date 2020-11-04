Верховна Рада України схвалила за основу законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Він передбачає погашення податкових боргів Укрнафти на 30,35 мільярдів гривень.

Цей документ підтримали 279 народних депутатів. Про це йдеться у пояснювальній записці до документа на сайті Верховної Ради України.

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Що передбачає закон

Закон передбачає, що спочатку "Нафтогаз" отримає від Кабміну України 32,3 мільярда гривень компенсації за постачання газу на умовах ПСО. Також він визнає цю компенсацію доходом, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі 5,95 мільярдів гривень.

Після цього "Нафтогаз" заплатить Укрнафті:

за 2,06 мільярдів метрів кубічних газу, який поставили у 2006 році. Це 15,1 мільярда гривень ;

; авансовий платіж за видобутий газ у майбутньому – 24,1 мільярда гривень.

Грошові зобов'язання

Грошові зобов'язання із ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть в Укрнафти через операції купівлі – продажу газу з "Нафтогазу", становитимуть 6,2 мільярда гривень. Обсяг грошових надходжень до спеціального фонду держбюджету після операцій між ними становитиме 42,5 мільярда гривень.

Сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між "Нафтогазом" і Укрнафтою складе 42,5 мільярда гривень. У разі відрахування 32,2 мільярди гривень компенсації, яку повинен отримати "Нафтогаз", виникає залишок 10,3 млрд гривень,

– зазначили у пояснювальній записці.

Куди спрямують надлишок

Надлишок надходжень спрямують:

► на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у сумі 8,9 мільярда гривень;

► на фінансування видатків на реструктуризацію (зменшення кредитного навантаження) у вугільній галузі у сумі 1,4 мільярда гривень.

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