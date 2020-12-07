У Чернігові місцевий мер Владислав Атрошенко за підсумками виборів зберіг за собою посаду й зміг провести в міськраду найбільшу фракцію. Вже на одному з перших засідань він пояснив секрет свого успіху – все через те, що він "по жизні ходить ровно".

Відео курйозного звернення Владислава Атрошенка до депутатів Чернігівської міськради опублікував екснардеп Ігор Мосійчук у своєму фейсбуці.

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Ровна я шол па жизні, і мнє адінака с кєм гаваріть. Єслі пазіция ровна, ти можеш гаваріть і з прєзідєнтом, і з вором. Мнє єсть, што прєд'явіть – прєд'явітє ви мнє штота,

– заявив мер Чернігова.

Тепер можна бути впевненим, що в новій Чернігівській міській раді, де більшість становлять депутати партії Атрошенка "Рідний дім", всі будуть ходити ровна.

Звернення Владислава Атрошенка до депутатів міськради: дивіться відео

Що відомо про Владислава Атрошенка: