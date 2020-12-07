Якщо ходиш ровна, то хоч з вором, хоч з президентом: мер Чернігова "роз'яснив за життя"
У Чернігові місцевий мер Владислав Атрошенко за підсумками виборів зберіг за собою посаду й зміг провести в міськраду найбільшу фракцію. Вже на одному з перших засідань він пояснив секрет свого успіху – все через те, що він "по жизні ходить ровно".
Відео курйозного звернення Владислава Атрошенка до депутатів Чернігівської міськради опублікував екснардеп Ігор Мосійчук у своєму фейсбуці.
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Ровна я шол па жизні, і мнє адінака с кєм гаваріть. Єслі пазіция ровна, ти можеш гаваріть і з прєзідєнтом, і з вором. Мнє єсть, што прєд'явіть – прєд'явітє ви мнє штота,
– заявив мер Чернігова.
Тепер можна бути впевненим, що в новій Чернігівській міській раді, де більшість становлять депутати партії Атрошенка "Рідний дім", всі будуть ходити ровна.
Звернення Владислава Атрошенка до депутатів міськради: дивіться відео
Що відомо про Владислава Атрошенка:
- Він працює мером Чернігова з 2015 року. Тоді був обраний від партії "Блок Петра Порошенка". У жовтні 2020 року його переобрали вже в першому турі, а його партія "Рідний дім" отримала більшість у міськраді.
- До того Владислав Атрошенко працював у Верховній Раді. Там він запам'ятався, як "бігун", який відзначився перебігами між владними партіями: "Наша Україна" – "Партія регіонів" – "Блок Петра Порошенка".
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