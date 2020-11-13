Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" передала до Національного інституту кардіології імені Миколи Стражеска другу партію медичного обладнання для реанімаційного відділення. Вартість нового устаткування складає 1,8 мільйон гривень.

Так співвласник "Епіцентру" Олександр Герега вирішив відповісти на реакцію голови МОЗ Максима Степанова про продовження п'ятниці на 72 години. На свої фейсбук-сторінці він написав: "Було б добре, аби кожен бізнес в Україні так куражився, як ми сьогодні".

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За його словами, вони проводять повну реновацію реанімаційного відділення.

Оновлюється устаткування та надані медичні вироби, які вкрай необхідні для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які постраждали від коронавірусної інфекції. Загальна вартість лише медобладнання та устаткування складає понад 7 мільйонів гривень,

– написав Герега.

Він також наголосив, що вони домовились із головним лікарем про взаємовигідне партнерство. Надалі планують зробити капітальний ремонт й оновити медичне устаткування в стратегічних відділеннях лікарні.

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