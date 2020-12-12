У Києві 12 грудня, у вихідний день, співробітники власниці забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової, яка також є тіньовим куратором фракції "Батьківщина" в Київраді, за допомогою нотаріуски Ніно Барамії переоформили компанію, якій належить "РСГП "Столичний" (однойменний ринок).

Про це заявили співробітники ринку. Відповідне повідомлення опубліковано й на сторінці підприємства у фейсбуці. Вони заявляють, що в такий спосіб Молчанова готує рейдерське захоплення.

"Сьогодні, 12 грудня, у вихідний день, о 8:00 ранку "працівники" Влади Молчанової (власниці "Столиця Груп") за змовою з чорним нотаріусом Барамією Н. (Київ, Дегтярівська, 28, кв. 62) змінили учасника підприємства ТОВ "Аргарний маркетинговий центр", якому належить 78,5% ТОВ "РСГП "Столичний". Отже, найближчим часом Влада Молчанова готує рейдерське захоплення ринку "Столичний", – мовиться в заяві адміністрації ринку.

Фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства, керівниці ТОВ "Сучасні ринкові інновації" та власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. Як переконані підприємці, саме вона та її чоловік, ексміністр юстиції Криму Сергій Коровченко стоять за рейдерськими атаками.