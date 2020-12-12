Власниця StolitsaGrouр Молчанова рейдерить ринок "Столичний" з допомогою чорного нотаріуса
У Києві 12 грудня, у вихідний день, співробітники власниці забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової, яка також є тіньовим куратором фракції "Батьківщина" в Київраді, за допомогою нотаріуски Ніно Барамії переоформили компанію, якій належить "РСГП "Столичний" (однойменний ринок).
Про це заявили співробітники ринку. Відповідне повідомлення опубліковано й на сторінці підприємства у фейсбуці. Вони заявляють, що в такий спосіб Молчанова готує рейдерське захоплення.
"Сьогодні, 12 грудня, у вихідний день, о 8:00 ранку "працівники" Влади Молчанової (власниці "Столиця Груп") за змовою з чорним нотаріусом Барамією Н. (Київ, Дегтярівська, 28, кв. 62) змінили учасника підприємства ТОВ "Аргарний маркетинговий центр", якому належить 78,5% ТОВ "РСГП "Столичний". Отже, найближчим часом Влада Молчанова готує рейдерське захоплення ринку "Столичний", – мовиться в заяві адміністрації ринку.
Фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства, керівниці ТОВ "Сучасні ринкові інновації" та власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. Як переконані підприємці, саме вона та її чоловік, ексміністр юстиції Криму Сергій Коровченко стоять за рейдерськими атаками.
Коровченко є відомим тим, що в момент окупації півострова на нього покладали великі надії люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Вони хотіли зберегти Коровченка на посаді міністра юстиції. За задумом окупантів, роль міністра юстиції АР Крим полягала в тому, щоб юридично супроводити перехід української території під "юрисдикцію" РФ, а також "поділитися" даними, що містяться в державних реєстрах Міністерства юстиції України. У ЗМІ його називають відомим рейдером.
Вони разом із дружиною були фігурантами цілої низки рейдерських скандалів. Наприклад, їх публічно звинувачував колишній головний архітектор Києва Сергій Бабушкін.
Ринок належить Олександру Стельмаху через компанію "Аграрний маркетинговий центр" (77,5% у статутному капіталі). Також є і міноритарні власники ("Сучасні ринкові інновації" (пов'язані з Молчановою), "Урспецторг", "Укртехніка").
Як намагаються захопити ринок
Суди між компаніями, що є пов'язаними з Молчановою, і мажоритарними власниками ринку "Столичний" тривають уже кілька місяців. 8 грудня суддя відмовився накласти арешт на майновий комплекс, а вже 12 грудня, як стверджують підприємці ринку, Молчанова за допомогою нотаріуски Ніно Барамії переоформила компанію ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", якій належить 78,5% ринку. Це нібито дозволить їй рейдерськи захопити цілий комплекс.
Молчанова керувала ринком багато років, а тепер намагається його захопити
Влада Молчанова – міноритарний власник ринку, до того ж 77,5% підприємства належить Олександрові Стельмаху. Попри це, з 2011 до 2019 року Молчанова через свого директора Олексія Чумака самостійно керувала ринком, розповів заступник гендиректора підприємства Дмитро Долгушевський.
За цей час Стельмах не отримав ні копійки дивідендів. Тоді він вирішив зробити аудит, замінити керівництво. Внаслідок цього за 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% – з 133 мільйонів гривень до 169,5 мільйона гривень. Паралельно на 19% зменшились витрати – зі 122,6 мільйона гривень до 102,5 мільйона. Операційний прибуток зріс у 6,2 раза, з 10,7 мільйона гривень до 66,9 мільйона. Зростання досягло 56,2 мільйона гривень.
Зараз Молчанова намагається довести до банкрутства ринок, щоб потім купити його за копійки.
"Змусити мажоритарного акціонера все-таки відійти, не займатися ринком. Вона хоче забудувати ділянку, на якій зараз розташований "Столичний". Тому що ринок займає сто шістдесят гектарів земель. Молчановій ринок взагалі не потрібен. Вона як забудовник (Влада Молчанова очолює будівельну компанію Stolitsa Group – 24 канал) хоче ці гектари забудувати п'ятиповерхівками, дев'ятиповерхівками – та й усе", – впевнений Долгушевський.
Поділитися новиною