Представники українських Військово-Морських Сил тренувалися з кораблями НАТО. Все відбувалося у північно-західній частині Чорного моря.

Тренування проводили для того, щоб налагодити взаємодію морських підрозділів відповідно до стандартів НАТО. Про це повідомила пресслужба ВМС України

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У повідомленні вказано, що екіпажі вдосконалювали власні навички для підвищення взаємної сумісності. Зокрема, спільні маневри у відкритому морі виконували кораблі Військово-Морських Сил:

України;

Греції;

Італії;

Болгарії;

Румунії;

Туреччини.

Які вправи виконували

Після того, як кораблі зустрілися у запланованій точці, вони відпрацювали низку корабельних вправ.

Серед них були "проводка за тралами", "буксирування пошкодженого корабля", "групове тактичне маневрування" тощо,

– мовиться в повідомленні.



ВМС України та кораблі НАТО / Фото пресслужби ВМСУ

У пресслужбі зазначили, що тренування з військовими кораблями США і НАТО дають змогу Україні взаємодіяти з ВМС інших країн. Також вони забезпечують стабільність й мир в Чорноморському регіоні.