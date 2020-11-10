ВМС України тренувалися з кораблями НАТО у Чорному морі: деталі
Представники українських Військово-Морських Сил тренувалися з кораблями НАТО. Все відбувалося у північно-західній частині Чорного моря.
Тренування проводили для того, щоб налагодити взаємодію морських підрозділів відповідно до стандартів НАТО. Про це повідомила пресслужба ВМС України
Читайте також Україна впровадила близько 16% стандартів НАТО: що відділяє від вступу
У повідомленні вказано, що екіпажі вдосконалювали власні навички для підвищення взаємної сумісності. Зокрема, спільні маневри у відкритому морі виконували кораблі Військово-Морських Сил:
- України;
- Греції;
- Італії;
- Болгарії;
- Румунії;
- Туреччини.
Які вправи виконували
Після того, як кораблі зустрілися у запланованій точці, вони відпрацювали низку корабельних вправ.
Серед них були "проводка за тралами", "буксирування пошкодженого корабля", "групове тактичне маневрування" тощо,
– мовиться в повідомленні.
ВМС України та кораблі НАТО / Фото пресслужби ВМСУ
У пресслужбі зазначили, що тренування з військовими кораблями США і НАТО дають змогу Україні взаємодіяти з ВМС інших країн. Також вони забезпечують стабільність й мир в Чорноморському регіоні.
Поділитися новиною