"Внутрішня сила ще є": Тихановському продовжили арешт ще на 3 місяці
Білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському продовжили арешт ще на 3 місяці. Чоловіка звинувачують в організації масових заворушень у Білорусі.
Тихановський залишатиметься від вартою щонайменше до кінця лютого 2021 року. Про це розповіла адвокатка опозиціонера Наталія Мацкевич, повідомляє "Нехта".
Зауважимо Меркель запитала, чи розумію українську мову, – Тихановська
Почуває він себе нормально, внутрішня сила ще є. Але, звичайно ж, він обурений і звинуваченнями, і тим, що термін продовжено,
– розповіла Мацкевич.
Тихановський перебуває у СІЗО у місті Жодіно. Двічі на тиждень його відвідують адвокати. Захисники не розкривають деталей справи, адже з них взяли підписку про нерозголошення.
Що інкримінують Тихановському
- Організацію дій, які грубо порушують громадський порядок.
- Перешкоджання роботі ЦВК Білорусі.
- Розпалювання ворожнечі.
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