Білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському продовжили арешт ще на 3 місяці. Чоловіка звинувачують в організації масових заворушень у Білорусі.

Тихановський залишатиметься від вартою щонайменше до кінця лютого 2021 року. Про це розповіла адвокатка опозиціонера Наталія Мацкевич, повідомляє "Нехта".

Зауважимо Меркель запитала, чи розумію українську мову, – Тихановська

Почуває він себе нормально, внутрішня сила ще є. Але, звичайно ж, він обурений і звинуваченнями, і тим, що термін продовжено,

– розповіла Мацкевич.

Тихановський перебуває у СІЗО у місті Жодіно. Двічі на тиждень його відвідують адвокати. Захисники не розкривають деталей справи, адже з них взяли підписку про нерозголошення.

Що інкримінують Тихановському

Організацію дій, які грубо порушують громадський порядок.

Перешкоджання роботі ЦВК Білорусі.

Розпалювання ворожнечі.