Вода у Бузькому лимані стала яскраво-зеленою: що трапилось – фото
У Миколаєві раптово позеленіла вода у Бузькому лимані. Причиною цьому стало забруднення водойми амонійним азотом.
Речовина має токсичний вплив на водну флору і фауну. Про несприятливу ситуацію на лимані повідомила Державна екологічна інспекція в Миколаївській області.
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Там зазначають, що до екоінспекції надійшло звернення щодо забруднення води Бузького лиману в районі Каботажного узвозу. Інспектори, що виїхали на місце, провели обстеження.
Бузький лиман позеленів / Фото izvestia.nikolaev.ua
Вони виявили, що вода має яскраво-зелений колір з ознаками гниття водоростей.
За результатами вимірювань у пробах води Бузького лиману зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації забруднювальних речовин для морських вод в 3,6 раза по азоту амонійному. Це свідчить про процес гниття решток органічних сполук,
– мовиться у повідомленні.
Водночас концентрація завислих речовин, значна частина яких це гнилі водорості, в 14,7 раза перевищує фонові значення району водокористування. Це може свідчити про інтенсивне цвітіння води у лимані.
У Бузькому лимані позеленіла вода / Фото izvestia.nikolaev.ua
Достатньо низьким є і вміст розчиненого кисню у водоймі.
Місцеві жителі припускають, що зелена вода у лимані – наслідок викидів із заводів, які розташовані на узбережжі. Втім, екологи переконані, що причина — непромислове забруднення води. Приміром, потрапляння великої кількості нечистот у воду.