У кримчан з кранів вже тиждень тече коричнева вода: фото
В тимчасово окупованому Криму люди поскаржились, що з кранів у їхніх домівках тече каламутна вода коричневого кольору. Кримчанам через дефіцит водних ресурсів подають воду в певні години, тому люди обурені, що навіть у цей час вода низької якості.
Окупаційна влада пояснила, що начебто сталась аварія на водопровідних мережах. Про це повідомляє "Крим. Реалії".
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Представник так званого підприємства "Вода Криму" Максим Новик зауважив, що поломки почастішали нібито через "такий сезон".
Ми відпрацювали цей водогін, знайшли пошкодження і наразі вже працюють наші бригади,
– сказав він.
Новик додав, що до кінця тижня мають усунути проблему.
Так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов зазначав, що ситуація у Сімферополі погіршується після кожної аварії. "Після кожної аварії знову йде глина, знову йде каламутна вода", – запевняв Аксьонов.
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