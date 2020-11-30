В тимчасово окупованому Криму люди поскаржились, що з кранів у їхніх домівках тече каламутна вода коричневого кольору. Кримчанам через дефіцит водних ресурсів подають воду в певні години, тому люди обурені, що навіть у цей час вода низької якості.

Окупаційна влада пояснила, що начебто сталась аварія на водопровідних мережах. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

До теми Жителі окупованого Севастополя проти спустошення води у кар'єрі, попри дефіцит

Представник так званого підприємства "Вода Криму" Максим Новик зауважив, що поломки почастішали нібито через "такий сезон".

Ми відпрацювали цей водогін, знайшли пошкодження і наразі вже працюють наші бригади,

– сказав він.

Новик додав, що до кінця тижня мають усунути проблему.

Симферополь

Напоминаю,чем мы чаще моем руки!

"Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской" pic.twitter.com/HGa0mq01FF — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 29, 2020

Так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов зазначав, що ситуація у Сімферополі погіршується після кожної аварії. "Після кожної аварії знову йде глина, знову йде каламутна вода", – запевняв Аксьонов.