Наталія Поклонська, яка була так званою прокуроркою в окупованого Криму, знайшла новий спосіб розв'язати проблему з водою на півострові. Вона звернулась за допомогою до Ілона Маска – написала у телеграмі пост, адресований мільярдеру.

Поклонська запросила засновника компаній SpaceX і Tesla переїхати в тимчасово окупований Крим. Таку пропозицію вона написала на своєму телеграм-каналі.

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Поклонська дорікнула Маску. Йшлося саме про його плани відправити людину на іншу планету.

У нас велика кількість космічних об'єктів, а майже повна відсутність прісної води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує відправити експедицію,

– написала вона.

Вона додала, що насамперед треба розв'язувати земні, а не міжгалактичні проблеми. Попросила Маска це зробити – приїхати у Крим.

"Запрошую особисто влаштуватися на сонячному узбережжі півострова й показати на ділі, чи реально ви зможете розв'язати земні (а не міжгалактичні) завдання, які нам поставила Україна, позбавивши людей прісної води", – сказала Поклонська.

Вода в Криму: головне про проблему

Проблеми на півострові розпочалися після окупації, адже до 2014 року до 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна. Це відбувалось через Північно-Кримський канал.

забезпечувала Україна. Це відбувалось через Північно-Кримський канал. ЧЕрез те, що окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел, виникло ще більше проблем. Одне з найголовніших – засолення ґрунту на півострові.

Відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе, однак лише після повної деокупації. Про це неодноразово заявляла влада України.