Vodafone та DroneUA проводять перший в Україні пілотний проєкт із застосування дронів у телекомі.

Vodafone використовує безпілотники для планування та обстеження власної мережі. Під час пілотного проєкту, що триває з березня 2020 року, компанія використовує 6 безпілотних апаратів у всіх регіонах країни.

"З початком карантину співпав наш новий експеримент – Vodafone винайняв на роботу дронів. І ми вже бачимо результати – інформація, отримана з безпілотників, дозволяє нам якісніше та швидше планувати й обслуговувати мережу. Сьогодні ми є лідером з будівництва LTE-900 в Україні. Темп будівництва, зумовлений ліцензійними вимогами, надзвичайно високий – щотижня ми підключаємо до швидкісного Інтернету сотні сіл. Тому ми активно шукаємо нові інструменти. В Україні це вперше, але це не є українське ноу-хау. У світі є багато прикладів успішного використання дронів у телекомунікаціях та суміжних галузях – ми можемо їх докладно вивчати завдяки доступу до глобальної експертизи Vodafone", – розповів Євген Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

"Технології робототехніки зараз допомагають багатьом промисловим напрямкам, це можливість збільшити ефективність людської праці, знизити ризики, зменшити вплив людського фактора. Цифровізація, як напрям, – це вже необхідність. DroneUA вдячні співпраці з Vodafone, ми бачимо першу системну роботу з впровадження технологій дронів і робототехніки в телеком галузі України, і це є ще одним підтвердженням міжнародної експертизи світового лідера телекомунікацій. Насправді це поштовх до розвитку не тільки сфери телекомунікації – це знак і можливості для багатьох бізнесів, адже від якості зв'язку та покриття сьогодні залежать і енергетика, і видобувна промисловість, і агро виробництво", – відзначив Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA

Дрони допомагають Vodafone у плануванні мережі. Дані з дронів допомагають точно визначати оптимальне місце, де має бути нова станція – так, щоб вона охопила більшу територію і давала якісніший сигнал. Також інформація з безпілотника допомагають вибрати оптимальну конфігурацію – визначити, на якій висоті треба змонтувати антени, скільки буде секторів, антени якого типу потрібні, який має бути нахил антен та азимути. Новий інструмент дозволяє витрачати менше часу на планування та робити його якіснішим. Врешті це дозволяє зробити інвестиції в мережу більш ефективними.

Також Vodafone використовує безпілотники для регулярних обстежень власної інфраструктури. Інженери Vodafone за допомогою дронів обстежують важкодоступні ділянки веж, для обстеження яких потрібно залучати промислових альпіністів. Це убезпечує та значно пришвидшує обстеження. У разі потреби отримані дані можна проаналізувати вже після обстеження.