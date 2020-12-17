У магазинах оператора та партнерів з'явилася можливість використовувати Дію під час обслуговування абонентів.

З 21 грудня Vodafone Україна, спільно з Міністерством цифрової трансформації, запускає програму тестування обслуговування абонентів із застосунком Дія. На цьому етапі абоненти оператора, у яких є застосунок Дія, можуть використовувати його для ідентифікації. Для цього потрібно просто відкрити Дію та показати свої цифрові документи співробітнику магазину.

За допомогою Дії абоненти Vodafone Україна можуть отримати потрібні сервіси, змінити тариф, керувати додатковими послугами, отримувати фінансову інформацію про свій номер.

Крім цього, в Запорізькій області оператор почав тестування Дії для контрактного підключення. Абоненти зможуть поділитись цифровою копією своєї ID-картки, а всі дані документу будуть внесені в систему автоматично. Таким чином, час на оформлення контрактного підключення зменшиться майже вдвічі.

Після успішного закінчення тестового періоду Дія буде працювати постійно і перелік послуг, що надаються в магазинах, розшириться. Надалі за допомогою Дії абоненти зможуть зареєструвати свій номер на паспортні дані, перейти з передплаченої на контрактну форму обслуговування, тощо.

Про Дію

Дія – це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний, непомітний, людяний. Дія 2.0 – оновлений мобільний застосунок, за допомогою якого українці мають змогу отримувати доступ до своїх цифрових документів. Серед них – ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО).

Держава має стати сервісом, а не бюрократичним монстром. Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно виконувати свою роботу. Тому й запущено проєкт "Цифрова держава", що згодом об'єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему: https://plan2.diia.gov.ua

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює у 21 країні та має партнерські угоди з операторами 48 країн. Станом на 30 вересня 2020 року Vodafone надає послуги більше ніж 300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 27 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, яка надає послуги швидкісного інтернету 3G та 4G. Інвестиції Vodafone в період активного будівництва мереж швидкісного інтернету у 2015 – 3-му кварталі 2019 року перевищили 28,1 млрд грн. На сьогодні Vodafone забезпечує покриття 4G для більше ніж 81% жителів країни.

Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство та розвивати нові технологічні послуги – інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, Mobile ID, Фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються близько 19 млн клієнтів.