Мережа Vodafone 4G у діапазоні 900 МГц: близько 4700 населених пунктів і майже 800 базових станцій.

За 5 місяців роботи – з липня місяця, Vodafone запустив мережу 4G у діапазоні 900 МГц (LTE 900) у всіх областях України. Включення просувалося по черзі із заходу на схід і на сьогодні мережа включає майже 800 базових станцій (БС), які покривають близько 4700 населених пунктів. На цій території проживає більше ніж 3,7 мільйона осіб. Це рекордне покриття LTE 900 в Україні.

За цей час загальний трафік мережею LTE 900 склав більше ніж 1 600 ТБ. БС з максимальною швидкістю була зафіксована в Закарпатській області, де швидкість склала більше ніж 31 Мбіт/с. БС, яка прокачала найбільше трафіку, розташована в Чернігівській області, там сумарний трафік з моменту запуску склав більше ніж 5 700 ГБ.

Будівництво LTE 900 стало найамбітнішим проєктом 2020 року, який в умовах карантину отримав ще й соціальну значимість для країни. Раніше в багатьох невеликих населених пунктах швидкість мобільного інтернету була недостатньою, щоб люди могли повноцінно вчитися й працювати онлайн. Ми називаємо це цифровою нерівністю. І після запуску LTE 900 ми розширюємо мережу рекордно швидко, усуваючи цю нерівність, відкриваючи широкі можливості для онлайн освіти, медицини, підприємництва, дозвілля, що так важливо для розвитку країни у сьогоднішніх умовах,

– прокоментувала Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проєкт Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму й підприємницької діяльності в селах. У ці маршрути включені сільські садиби, які розвивають зелений туризм, маленькі агрогосподарства, ферми, пекарні, сироварні, майстерні народних промислів. Зараз сільські туристичні маршрути розроблені для Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Чернівецької, Хмельницької, Київської, Вінницької, Чернігівської, Херсонської, Одеської, Полтавської областей та Чорнобильської зони відчуження.

Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечене покриття мобільного швидкісного інтернету в населених пунктах із населенням понад 2000 людей з охопленням 90% населення України. А також – покриття доріг міжнародного та національного значення до середини 2024 року.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно й безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор надішле SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти. Абоненти передплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку чи доставку до відділення Нової Пошти.