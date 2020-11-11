Води в Криму більш ніж достатньо, – Мінприроди
Цивільному населенню в Криму необхідно приблизно 100 мільйонів кубометрів води на рік. У 2020 році проблеми у цьому питанні немає – води на півострові більш ніж достатньо для потреб населення.
Про це заявили у Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, повідомляє РБК-Україна.
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У відомстві пояснили, що 100 млн кубометрів – це приблизно в 9 разів менше сумарного місцевого стоку у маловодні річки і прогнозованих запасів підземних вод.
Тобто питні та господарсько-побутові потреби населення та водокористувачів Криму можуть бути забезпечені місцевим стоком,
– сказали в Мінприроди.
► Чи зможе Україна відновити водопостачання
У міністерстві також зауважили, що навіть у тому разі, якщо Україна захоче відновити подачу води через Північно-Кримський канал – невідомо, чи це зможе статись. Річ у тім, що через 6 років українські фахівці втратили можливість обслуговувати канал, а тому не можуть оцінити його технічний стан.
Що кажуть про воду в Криму інші політики
- Ситуацію 5 листопада прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він запевнив, що ймовірна "війна за воду" – звичайна маніпуляція. Насправді кримчанам її вистачає.
- Водночас підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що Крим не чекає на воду з материкової України, а впорається з дефіцитом самостійно.
- Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк пояснив, що при відновленні водопостачання на півострів Україна задовольнятиме потреби російського військово-промислового комплексу, однак цього ніхто не хоче.
- Проблема води у Криму є загрозою не лише для України, але й для всього світу. Так вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.
- Також посол України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що Росія має визнати себе окупантом і попросити воду.
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