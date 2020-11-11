Цивільному населенню в Криму необхідно приблизно 100 мільйонів кубометрів води на рік. У 2020 році проблеми у цьому питанні немає – води на півострові більш ніж достатньо для потреб населення.

Про це заявили у Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, повідомляє РБК-Україна.

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У відомстві пояснили, що 100 млн кубометрів – це приблизно в 9 разів менше сумарного місцевого стоку у маловодні річки і прогнозованих запасів підземних вод.

Тобто питні та господарсько-побутові потреби населення та водокористувачів Криму можуть бути забезпечені місцевим стоком,

– сказали в Мінприроди.

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У міністерстві також зауважили, що навіть у тому разі, якщо Україна захоче відновити подачу води через Північно-Кримський канал – невідомо, чи це зможе статись. Річ у тім, що через 6 років українські фахівці втратили можливість обслуговувати канал, а тому не можуть оцінити його технічний стан.

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