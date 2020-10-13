Окупаційна адміністрація Севастополя заявила, що запасів прісної води у місті вистачить всього на 81 день, тобто до січня 2021 року. Води не стане, якщо до кінця року на півострові так і не випадуть серйозні дощі.

Відтак, окупанти у Криму почали бити на сполох. Про напружену ситуацію пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

Тим часом Водна блокада: Росія готує глобальний позов проти України через воду для Криму

Якщо 7 мільйонів кубометрів – недоторканний запас, нижче за який опускатися не можна, з урахуванням того, що до кінця року серйозних опадів не очікується, води вистачить на 81 день,

– офіційно заявив так званий виконувач обов'язків віцегубернатора міста Володимир Базаров.

Відтак, через несприятливу ситуацію з водою росіяни ввели у Севастополі режим підвищеної готовності. Водночас садові товариства міста вже перевели на зимовий режим постачання води. Обмежувати постачання води в житлові будинки окупанти нібито поки не збираються.

А що з запасами? У Чорноріченському водосховищі, що забезпечує місто водою, залишилося 16,8 мільйона кубометрів води. Водночас 7 мільйонів кубометрів є недоторканним запасом.

Чому у Криму проблеми з водою:

До анексії Росією Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Після того, як Росія вдерлася до Криму, постачання води припинили.

На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське.

Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

Детальніше про проблеми з водою у Криму, позицію України та заяви окупантів – за посиланням.