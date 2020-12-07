В Аянському водосховищі, яке є постачальником води для Сімферополя, запасів залишилося на 8 днів. Тому в місто воду подаватимуть з підземних джерел.

Про критичну ситуацію з водою у Криму пишуть російські ЗМІ з посиланням на так званого главу компанії "Вода Криму" Володимира Баженова, повідомляє 24 канал.

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У нас запасів води в Аянському водосховищі на 8 днів, але нас це вже не лякає, встигнемо перехопитися свердловинною водою,

– заявив Баженов.

За його словами, днями введуть в роботу нову ділянку водоводу для подачі в південний район міста артезіанської води.

Що відомо про Аянське водосховище? Це одне з 3 водосховищ природного стоку, яке використовують для подачі води в Сімферополь. Проєктний обсяг становить приблизно 4 мільйони кубометрів. На початок грудня 2020 року в ньому було менш ніж 300 тисяч кубометрів води.

Зверніть увагу! В окупованому Криму площа всихання водосховищ становить вже 45%, а площа природних озер зменшилася на чверть. Експерти кажуть, що причинами цього є не тільки кліматичні зміни, але й мілітаризація, переселення на півострів росіян ти нераціональне використання води. Більше про питання води на півострові читайте за посиланням.