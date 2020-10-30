Причиною смертельної ДТП на Майдані Незалежності у Києві, ймовірно, стало те, що водій Range Rover не впорався з керуванням і знепритомнів. За кермом автомобіля перебував 66-річний житель Києва.

Заступник глави МВС Антон Геращенко в коментарі 24 каналу повідомив, що водій сам заявив про те, що знепритомнів. Мовляв, прийшов до тями вже тоді, коли все сталося. Актуально На Хрещатику у Києві позашляховик на величезній швидкості збив людей, є загиблі: відео 18+ Що зараз відбувається на місці аварії За словами Геращенка, поліцейські зараз беруть аналізи у водія. Експерти встановлять, чи перебував він під дією лікарських препаратів, алкоголю чи наркотиків.

Далі йому буде пред'явлена підозра за статтею 286 (Порушення ПДР) Кримінального кодексу України. Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: останні новини ДТП сталася близько 16:00. 66-річний водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик. Після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири автомобілі, і зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули, ще троє отримали травми.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії. Дивіться відео жахливої ДТП на Хрещатику: