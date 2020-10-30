Водій знепритомнів: в МВС назвали попередню причину ДТП на Хрещатику
Причиною смертельної ДТП на Майдані Незалежності у Києві, ймовірно, стало те, що водій Range Rover не впорався з керуванням і знепритомнів. За кермом автомобіля перебував 66-річний житель Києва.
Заступник глави МВС Антон Геращенко в коментарі 24 каналу повідомив, що водій сам заявив про те, що знепритомнів. Мовляв, прийшов до тями вже тоді, коли все сталося.
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Що зараз відбувається на місці аварії
- За словами Геращенка, поліцейські зараз беруть аналізи у водія. Експерти встановлять, чи перебував він під дією лікарських препаратів, алкоголю чи наркотиків.
- Далі йому буде пред'явлена підозра за статтею 286 (Порушення ПДР) Кримінального кодексу України.
Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: останні новини
- ДТП сталася близько 16:00. 66-річний водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик. Після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири автомобілі, і зупинився.
- Унаслідок ДТП двоє людей загинули, ще троє отримали травми.
- На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії.
Дивіться відео жахливої ДТП на Хрещатику:
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