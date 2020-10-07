У Харкові хлопчик перебігав дорогу на пішохідному переході. В цей час назустріч на великій швидкості рухався легковий автомобіль. Водій не пригальмував, збив дитину та втік з місця ДТП.

Інцидент трапився ввечері 6 жовтня на вулиці Дружби народів, про це повідомили у телеграм-каналі "Харків Life".

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Від різкого удару хлопчик впав на асфальт, до нього одразу підбігли перехожі. Вони надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.

Водій збив дитину на "зебрі" у Харкові: відео "Харків Life"

Водій автомобіля Nissan, який був очевидцем аварії, намагався догнати порушника, але йому не вдалося. Наразі водія-втікача розшукують.

ДТП за участю пішоходів у жовтні: