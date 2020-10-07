Втік з місця ДТП: у Харкові водій збив дитину на пішохідному переході – відео
У Харкові хлопчик перебігав дорогу на пішохідному переході. В цей час назустріч на великій швидкості рухався легковий автомобіль. Водій не пригальмував, збив дитину та втік з місця ДТП.
Інцидент трапився ввечері 6 жовтня на вулиці Дружби народів, про це повідомили у телеграм-каналі "Харків Life".
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Від різкого удару хлопчик впав на асфальт, до нього одразу підбігли перехожі. Вони надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.
Водій збив дитину на "зебрі" у Харкові: відео "Харків Life"
Водій автомобіля Nissan, який був очевидцем аварії, намагався догнати порушника, але йому не вдалося. Наразі водія-втікача розшукують.
ДТП за участю пішоходів у жовтні:
- У Костополі, що на Рівненщині, в ніч на 3 жовтня сталася моторошна ДТП. Нетверезий водій наїхав на 4 пішоходів, один з них загинув миттєво.
- 4 жовтня у Броварах, що на Київщині, п'яний поліцейський збив на пішохідному переході матір із донькою – одна жінка загинула.
- Раніше того ж дня маршрутка збила пішоходів на проспекті Свободи у Києві, загинула жінка. Водій заявив, що у нього відмовили гальма.