Слідчі повідомили про підозру водієві, який 7 листопада буквально зніс 4 людей, що стояли на острівку безпеки у Харкові. Наразі правоохоронці обирають для підозрюваного запобіжний захід.

Що загрожує винуватцю

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

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За скоєне водієві загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем впродовж 3 років, або без такого.

Що відомо про водія, який спричинив ДТП у Харкові

За кермом автомобіля Volkswagen перебував 22-річний водій. На розі проспекту Науки й вулиці Космічної він на швидкості понад 100 кілометрів за годину в'їхав у острівець безпеки і збив 4 людей. Чоловік – іноземець, однак наразі невідомо з якої саме він країни.

У день ДТП, 7 листопада, водій мав бути в СІЗО через справу про бійку з застосуванням холодної зброї. Однак він вийшов під заставу в 105 тисяч гривень.

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