В Одесі 9 жовтня маршрутки не розминулись на дорозі. У результаті один водій вирішив "провчити" іншого та відлупцював його.

Інцидент трапився у найбільшому мікрорайоні Одеси, житловому масиві Котовського. Про це повідомили в телеграм-каналі "Ху*вая Одесса".

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Дві маршрутки не змогли розминутись, через що були вимушені зупинитись. Однак один водій пішов "розбиратись" із колегою. Очевидець зняв сварку водіїв на відео.

На відео видно, як чоловік заліз у кабіну іншого водія та відлупцював його. Потім він вийшов з кабіни та грюкнув дверима. Вочевидь колега намагався йому щось сказати, проте марно.

На сайті поліції Одеської області інформації про бійку немає. Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати деталі.

Дивіться відео бійки водіїв в Одесі: