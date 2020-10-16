Дві трагедії сталися днями на дорогах Київської області і обидві – через правоохоронців. Перша трапилася у Броварах, де на пішохідному переході водій Volkswagen збив матір з донькою.

Поліцейський скоїв моторошну ДТП у Броварах

Очевидці розповідають, що авто летіло на такій великій швидкості, що перед лежачими поліцейськими навіть не пригальмувало і просто знесло з переходу мати і доньку. Про це – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Жінка від страшних травм померла на місці, а дівчина у важкому стані потрапила лікарні. Сам же водій помчав далі, не зупинившись. І за 100 метрів не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя, де врізався у дерево. Після аварії він спробував тікати, але його встигли затримали поліцейські.

Втім, затриманий сам виявився поліцейським – його звати Михайло Лудченко і він працював дільничним у Деснянському районі Києва. Я кажу "працював", бо одразу після аварії керівництво Нацполіції заявило, що звільнило його з роботи.

А чому цей мешканець Броварів працював у поліції Києва? Тому що, виявляється, раніше його вигнали з поліції у Броварах через постійні скандали і порушення закону.

Так, у 2018 році Лудченко з напарниками безпідставно затримали 3 хлопців, над якими знущалися і яких катували. Справа тоді набула в Броварах великого розголосу.



Лудченко – імовірний винуватець смертельної ДТП у Броварах / Фото з соцмереж

Цих перевертнів у погонах по закону мали посадити до в'язниці, але друзі Лудченка відбулися лише звільненням з органів. А сам він навіть не втратив посаду і звання.

Очевидно, завдяки впливу своєї матері – Діани Лудченко, яка очолює одне з управлінь у Броварській міській раді і входить до найближчого оточення мера міста Ігоря Сапожка.

І вже за якийсь час поліцейський Лудченко продовжив викомарювати фокуси на посаді. У 2019 році він потрапив у скандал із наркотиками. Начальство змушене вже було його звільнити.

Щоправда, він знову уникнув кримінальної відповідальності і повернувся на роботу у поліцію, тільки вже дільничним в одному з районів Києва. І4 жовтня, добряче напившись з друзями, сів за кермо свого автомобіля Volkswagen – вбив жінку та сильно скалічив її доньку у Броварах.



Смертельна аварія у Броварах / Фото ДБР

До речі, після ДТП дівчина перенесла кілька важких операцій, втратила зір. Вона потребує тривалого і дуже дорогого лікування, після якого дай Боже, аби вона повернулася до повноцінного життя.

Ну а самого винуватця аварії через величезне суспільне обурення суд не ризикнув відпускати під домашній арешт. І відправив його на 2 місяці до СІЗО без права внесення застави.

Довідка. Винуватцю п'яної смертельної ДТП, яка трапилась ввечері 4 жовтня у Броварах, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Здавалося б, ця жахлива історія мала б стати пересторогою для інших правоохоронців бути пильнішими за кермом, щоб не вбивати і не калічити громадян.

Працівниця прокуратури збила 11-річну дівчину

Але ні. Минув лише тиждень, як у сусідньому з Броварами місті Бориспіль сталася нова жахлива автопригода. 11-річна дівчинка вдень переходила в центрі міста дорогу по пішохідному переходу.

Її пропустили авто та мікроавтобус, коли раптом по крайній лівій смузі на великій швидкості пронісся чорний джип Mercedes, який, не гальмуючи перед переходом, просто зніс дівчинку на великій швидкості з дороги.

Авто на великій швидкості збило дитину у Борисполі: відео

Водійкою джипа виявиться Лілія Мамоян – співробітниця прокуратури Києва, яка очолює управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту. Хоча, останнім часом вона перебуває в декреті.

Отже, гірка іронія долі: прокурор, яка за посадою має наглядати за дотриманням законності на транспорті, сама грубо порушує правила дорожнього руху. Бо не збавляючи швидкість перед переходом коїть наїзд на пішохода.

Окрема історія – звідки у співробітниці прокуратури джип Mercedes за 2 мільйони гривень, як це вказано у її декларації. Чи завдяки чоловіку, фірма якого регулярно виграє тендери на ремонти доріг, чи завдяки пильному контролю за корупцією на транспорті, як і дотримання прокуроркою ПДР.

На щастя, дівчинка після зіткнення з прокурорським джипом вижила. Зараз вона – у лікарні. Може тому суд не став відправляти прокурорку Мамоян у СІЗО. Та чи можемо ми бути впевнені, що за якийсь час, коли ця гучна історія забудеться, справу проти Лілії Мамоян не замнуть по-тихому?

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Чи можемо ми бути впевнені, що так само не відбудеться умовним покаранням колишній поліцейський Лудченко, якому зв'язки та вплив його матері вже не одноразово ставали в нагоді?

Висновок не в тому, що правоохоронці коять жахливі аварії. Жахливу ДТП може вчинити хто завгодно – і таксист, і підприємець, і безробітний. А у тому, що у правоохоронців після скоєної аварії набагато більше можливостей уникнути покарання. Завдяки зв'язкам, впливу та грошам.