У свіжому випуску "Ти дивись" за 19 жовтня – у Києві водій маршрутки, як це часто буває, аби оминути затор, виїхав на рейки, де ледь не врізався в трамвай, чим розлютив його водія. У Житомирі чоловік вирішив погуляти з дитиною по пішохідному мосту. Але в цей час по мосту вирішив проїхати водій мотоскутера. Через це між чоловіками розгорівся конфлікт.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

В одній зі шкіл Одеси вчителька накричала на дитину після того, як вона відповіла на уроці українською.

В одному з трамваїв Києва двоє підлітків влаштували бійку з одним з пасажирів. В процесі сутички вибили скло і ще намагалися побити водія трамваю.

В Одесі юнаки-велосипедисти на пішохідному переході кидалися під колеса авто, а потім, вимагали у водіїв гроші за те, щоб не повідомляти в поліцію за наїзд.

У Білгород-Дністровському відвідувач прийшов у магазин і пляшкою коньяку побив охоронця,після цього влаштував ще й божевільний дебош.