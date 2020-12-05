У 2021 році кримчанам не подаватимуть воду ще з однієї причини – борги
Попри те, що на окупованому Росією півострові Крим серйозна проблема з водою, окупаційна влада вирішила, що люди не отримуватимуть воду у 2021 році ще з однієї причини. Там вирішили відновити нарахування пені та відключення води за борги.
Це правило почне діяти вже з 1 січня 2021 року. Про це повідомляє "Крим. Реалії".
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"Якщо після закінчення дії мораторію, тобто після 1 січня 2021 року, не буде врегульовано питання в частині погашення заборгованості, ГУП РК "Вода Криму" відновить обмеження послуг", – зазначило так зване підприємство "Вода Криму".
Як кримчани зможуть відновити постачання
Щоб відновити послуги, необхідно буде повністю погасити заборгованість та оплатити витрати, які були завдані підприємству через обмеження і відновлення цих послуг. Також кримчани будуть змушені оплатити штраф, пеню.
Дефіцит води в Криму: що відомо
- До 2014 року потреби Криму у прісній воді до 85% забезпечувала Україна. Постачання відбувалось через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Припинити поставку були змушені через окупацію Криму.
- Про те, що ситуація з водою у Криму стала критичною, стало відомо у 2020 році. експерти прогнозують екологічну катастрофу на півострові.
- Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов зауважив, що Росія може визнати надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.
- Моніторингова місія ООН в Україні наголосила, що, згідно з міжнародним правом, повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою несе саме Росія.
- Наразі в україні чиновники сперечаються, чи варто відновлювати водопостачання. Однак більшість вважає, що воду на півострів почнуть подавати тільки після деокупації Криму.
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