Попри те, що на окупованому Росією півострові Крим серйозна проблема з водою, окупаційна влада вирішила, що люди не отримуватимуть воду у 2021 році ще з однієї причини. Там вирішили відновити нарахування пені та відключення води за борги.

Це правило почне діяти вже з 1 січня 2021 року. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

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"Якщо після закінчення дії мораторію, тобто після 1 січня 2021 року, не буде врегульовано питання в частині погашення заборгованості, ГУП РК "Вода Криму" відновить обмеження послуг", – зазначило так зване підприємство "Вода Криму".

Як кримчани зможуть відновити постачання

Щоб відновити послуги, необхідно буде повністю погасити заборгованість та оплатити витрати, які були завдані підприємству через обмеження і відновлення цих послуг. Також кримчани будуть змушені оплатити штраф, пеню.

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