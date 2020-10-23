У південній частині Греції 23 жовтня виник потужний водяний смерч. Його було видно одразу з трьох островів – Санторіні, Родоса та Наксоса.

Смерч утворився після тривалих і сильних злив. Про це повідомляє The Watchers.

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За інформацією рятувальників Греції, декілька людей потрапили у пастку повені, але їх вдалося врятувати. Про постраждалих не повідомляється. Також місцевим рятувальникам довелося відкачувати воду з автошляхів за допомогою спеціальних помп. Влада закликала людей не залишати свої оселі.

Стихійне лихо вирувало недовго і швидко зникло у морі у напрямку до Пароса. Попри це, туристи встигли сфотографувати водяний смерч.

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Водяний смерч у Греції / Фото Naxospress