Епічна ДТП сталася близько 2 години ночі 3 грудня у Володимирі-Волинському. 16-річна школярка вщент зруйнувала батьківську Renault Clio.

Дівчина не впоралась із керуванням та вилетіла з дороги, пробивши паркан військової частини А1008, повідомили у поліції Володимира-Волинського. Аварія сталася поряд із КПП.

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Швидку на місце інциденту не викликали.

Що відомо про аварію за участю неповнолітньої водійки у Володимирі-Волинському

За даними поліції, школярка взяла машину дорослих без дозволу. Вночі вона не впоралася з керуванням та вилетіла з дороги. Некерована автівка на чималій швидкості влетіла у паркан військової частини, пробила його та опинилася на даху.



16-річна водійка вщент розвалила Renault Clio / Фото поліції Володимира-Волинського

Журналісти місцевого видання "Буг" стверджують, що разом зі школяркою була її подруга. Обидві дивом не постраждали.

Втім, машина зазнала надсерйозних пошкоджень. Скоріш за все, ремонтувати її немає сенсу.

Як кваліфікували інцидент правоохоронці, невідомо. Наразі копи проводять перевірку та з'ясовують всі обставини аварії.