На Волині в маршрутці Ковель – Луцьк 29 листопада сталася бійка між двома пасажирками через те, що одна з них не захотіла вдягнути маску. Поки жінки билися, інші пасажири просто спостерігали за ними та знімали відео на телефон.

Вдягти маску жінку змусила лише погроза викликати поліцейських. Про це повідомляє місцеве агентство Конкурент.

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Чому виникла бійка між пасажирками

Одна з жінок попросила усіх пасажирів маршрутки надягнути маски.

Спочатку між ними здійнялася словесна перепалка, та зрештою, усі пасажири погодилися надягнути маски, окрім однієї.

Жінка відмовилася виконувати карантинні правила через нібито відсутність маски.

Обидві пасажирки обмінялися "гарячими" слівцями, після чого почали гамселити одна одну – смикати за волосся і обмінюватися ляпасами.

У результаті одній жінці зламали окуляри.

Щоб ти здохла, тварь,

– кричала розлючена власниця зламаних окулярів.

Як видно на опублікованому відео, ніхто з пасажирів у бійку не втручався. Деякі з людей витягли телефони та фільмували інцидент.

На Волині побилися пасажирки маршрутки: відео Конкурент (Обережно! Нецензурна лексика 18+)

Що загрожує українцям, які не носять маску

За відсутність масок у транспорті та громадських місцях загрожує штраф від 170 до 255 гривень. Протокол правоохоронці складають відразу на місці і рішення суду для цього не потрібне. Окрім цього, штрафувати мають і представників сфери послуг, якщо відвідувачі перебувають без масок.

Більше про штрафи за відсутність маски читайте за посиланням.