В одному з сіл Камінь-Каширщини Волинської області шукають причетних до незаконної порубки лісу. Правоохоронці 7 грудня провели понад 10 обшуків за місцем проживання фігурантів справи.

Незаконна порубка лісу на Волині

Підозрювані можуть бути причетними до організації роботи незаконних пилорам, де цей ліс перероблявся. Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

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У правоохоронців є підстави вважати, що частина жителів одного із сіл Камінь-Каширщини провадять незаконну діяльність, пов'язану з лісодеревиною.

Протягом 7 грудня у будинках підозрюваних провели 10 обшуків.

Наразі поліція вилучила

понад 20 кубів деревини;

18 кубів палет;

9 пультів керування пилорамою.

Підставою для проведення обшуків стали повідомлення працівників лісової галузі, громадян та інформація у ЗМІ про можливі самовільні порубки лісу.

Що загрожує підозрюваним

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Винуватцям загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років.

Зверніть увагу! У Києві та області ДБР підозрює працівників ДП "Київоблагроліс" у незаконній вирубці ліс у протягом 2,5 року. Їхня діяльність завдала збитків на 87 мільйонів гривень.

На Волині виявили незаконну порубку лісу: Фото Нацполіції

Незаконна порубка лісу у Волинській області: дивіться відео

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