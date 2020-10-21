Злочин стався у 1994 році у Польщі. Двоє спільників ймовірного вбивці вже давно відбули покарання та вийшли на свободу. Але підозрюваний увесь цей час переховувався за кордоном.

Про жахливий випадок не покарання ймовірного вбивці повідомили у фейсбуці прокуратури Волинської області. У Ківерцівському районному суді відмовилися заарештувати чоловіка.

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Обвинувачі намагатимуться оскаржити рішення служителів Феміди, але чоловік може виїхати за кордон.

Що відомо про вбивство, у якому підозрюють чоловіка

За даними слідчих, разом із двома спільниками підозрюваний вбив українця у Польщі. Зловмисники відібрали у потерпілого автівку, а його самого відвезли до лісу. Чоловіка прив'язали до дерева та залишили без можливості звільнення. Так він і помер.

25 років розшуку та численні спроби екстрадиції

Для того, щоб його не посадили в Україні, чоловік виїхав до Ізраїлю. Там він отримав громадянство та одружився. І хоча правоохоронці багато разів намагалися домогтися екстрадиції підозрюваного, Ізраїль у цьому відмовляв.

Цьогоріч ймовірний вбивця приїхав до родичів та був затриманий поліцейськими. Прокурори намагалися домогтися його засудження. Але у першій інстанції іноземця звільнили від покарання через закінчення термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.