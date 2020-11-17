Жорстка аварія сталася 16 листопада на трасі Ковель – Київ біля села Оконськ. Легковик Volkswagen зіштовхнувся із вантажівкою Renault Magnum.

Внаслідок ДТП загинув водій легковика, повідомили у поліції Волинської області. Сама аварія сталася близько 12:00.

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Всі обставини зіткнення двох автівок намагаються з'ясувати слідчі.

Що відомо про ДТП з фурою та легковиком на Волині

За даними правоохоронців, вантажівкою Renault Magnum керував мешканець Маневицького району Волинської області. Особа другого водія невідома. Її наразі встановлюють поліцейські.

Судячи з усього, удар був дуже сильним. Після зіткнення фура виїхала за межі дороги.



Від удару вантажівку розвернуло перпендикулярно дорозі / Фото пресслужби поліції Волині

Легковик взагалі далеко відлетів від місця зіткнення. У понівеченій автівці шансів на виживання у водія не було. Його тіло вирізали з машини бійці ДСНС.

За фактом аварії слідчі відкриють кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель постраждалого.



На місці аварії працювали рятувальники / Фото пресслужби поліції Волині