На невідомому вибуховому пристрої у Волновасі 10 листопада підірвалися 2 людей. Вони отримали осколкові травми та були госпіталізовані.

У вівторок, 10 листопада, о 10:15 до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств біля Волновахи двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє пресслужба Волноваського відділу поліції.

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На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що внаслідок інциденту 2 людей отримали осколкові травми. Потерпілих доставили до лікарні.

Спеціалісти вибухотехнічної служби обстежують територію. Наразі вилучили залишки предмету, який вибухнув.

Обставини події встановлюють. Попередньо, підрив на невідомому пристрої кваліфікували за статтею про нещасний випадок.

Зверніть увагу! Місто Волноваха, розташоване у Донецькій області, перебуває під контролем України.



У Волновасі 2 людей підірвалися на невідомому пристрої / Фото Нацполіції

З травмами їх госпіталізували / Фото Нацполіції



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу