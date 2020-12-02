Останнім часом все частіше говорять про хворобу президента Росії Володимира Путіна. Тепер з'явилась інформація, що внаслідок недуги він вже невдовзі не зможе здійснювати повноважень глави держави.

Останнім часом стає очевидним, що президент Росії Володимир Путін "відчутно здав" у питанні здоров'я. Про це пише видання GuildHall.

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Зокрема журналісти відзначають, що протягом багатьох років лідеру створювали образ "справжнього мачо". Втім, у батискафу чи на коні з оголеним торсом.

Доказ того, що Володимир Путін найближчим часом готується покинути посаду, також вбачають у законодавчих ініціативах. Зокрема, законопроєкт, який фактично нівелює можливість кримінального переслідування колишніх президентів Росії.

Щоправда, чутки про погане самопочуття Володимира Путіна поширюються вже близько 5 років. У Росії першим про це почав говорити професор Валерій Соловей. Він родом з України, а через критику режиму МДІМВ, де той працював, вирішив не продовжувати контракт з науковцем.

Соловей вже понад рік натякає на певні "обставини непереборної сили", через які подальше виконання Путіним своїх обов'язків буде неможливим вже в найближчі місяці.

Що ще відомо про можливу хворобу Путіна: