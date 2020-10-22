Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував отруєння опозиціонера Олексія Навального. Глава Кремля каже, що сам просив відпустити Навального лікуватись за кордон.

Навального могли і не випустити за кордон

Російський президент зазначив, що Навального могли і не випустити до Німеччини. Адже він був фігурантом кримінальної справи. Про це Путін сказав під час міжнародного форуму "Валдай", інформує 24 канал.

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Глава Кремля зазначив, що до нього особисто звернулась дружина Навального – Юлія. Після цього Путін дав доручення генпрокуратурі перевірити, чи можливо відправити хворого опозиціонера за кордон.

Якби влада хотіла когось отруїти, то навряд відправила б на лікування до Німеччини? Чи не так?

– зауважив Путін.

Москва готова до співпраці у справі Навального, – Путін

Президент Росії запевнив, що у Москві готові до міжнародної співпраці у справі Навального. Проте, поскаржився Путін, Німеччина запити російських правоохоронців ігнорує.

Важливо! Раніше Олексій Навальний назвав саме Володимира Путіна замовником свого отруєння. Опозиціонер зазначив, що інших версій у нього нема.