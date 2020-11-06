Західні ЗМІ заявили, що російський президент Володимир Путін серйозно хворий. У нього буцімто хвороба Паркінсона – тремтливий параліч. Через це він навіть збирається покинути посаду президента Росії.

Відставка 68-річного Володимира Путіна запланована на початок 2021 року, пише британське видання The Sun з посиланням на власні джерела.

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Видання звертає увагу на окремі симптоми, які можуть свідчити про хворобу Паркінсона у Володимира Путіна. На останніх відео з лідером Кремля помітно, що його ноги в постійному русі, а руками він сильно стискає підлокітники стільця.

Ймовірна хвороба Паркінсона в Путіна: дивіться відео

Також видання звернуло увагу, що коли Володимир Путін тримав ручку чи стискав стакан, його руки помітно й сильно тремтіли.

Крім того, помітили й ще один момент, який може свідчити про підготовку відставки Путіна. Це законопроєкт, який надає колишнім президентам Росії довічний статус сенатора. Це дозволить йому уникнути кримінального переслідування.



Поведінка Володимира Путіна, яка може свідчити про хворобу / Фото Кремлін

Що на це кажуть у Кремлі

На інформацію про хворобу й імовірну відставку Путіна вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі Интрефаксу спростував як те, так й інше.

Це повна нісенітниця! У президента все добре,

– запевнив Пєсков.