Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито не збирається "згасати". Росія об'єктивно оцінює усі свої можливості: інтелектуальні, територіальні, економічні та військові.

Коли солідні міжнародні структури дозволяють "втягнути" себе у політичні кампанії проти конкретних країн та їхніх лідерів, це лише поглиблює кризу світового устрою. Таку гіпотезу Путін висловив 22 жовтня під час засідання дискусійного клубу "Валдай". Про це інформують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас у цьому випадку турбує лише одне – як би не застудитися на ваших похоронах, –

наголосив Путін.

У чому Путін звинуватив міжнародні організації

Російський лідер також поскаржився, що міжнародні організації вже не виконують свої місії.

Вони перестали бути незалежними арбітрами і керуються ідеологічними переконаннями, які їм нав'язують інші держави.

На думку Путіна, ці організації фактично стають інструментом у руках цих держав.

Реакція світу на політику Путіна