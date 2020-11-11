Президент Володимир Зеленський запропонував провести аудит всіх впроваджених реформ. Це дозволить виправити помилки та узгодити законодавство з Конституцією.

Конституційну кризу в Україні спричинило неналежне регулювання, неповнота та нечіткість аспектів судової влади. Про це Зеленський заявив на засіданні оновленої комісії з питань правової реформи, повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

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Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що чекає від комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу відразу з двох криз. Однією з них є сучасна конституційна криза, іншою – тотальна криза довіри українців до судової влади. Якщо це буде необхідно, Зеленський навіть готовий змінювати Конституцію.

Зверніть увагу! У ЄС розкритикували Україну через недостатнє реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами. Багато зауважень європарламентарів ґрунтуються на тому, що топ інституцій, яким не довіряють українці, очолює саме судова система.