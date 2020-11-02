Конституційний Суд України не скасує закон про мову. Ухваленню такого рішення перешкоджатиме законопроєкт президента, який "висітиме над суддями КСУ, як дамоклів меч".

Також судді підіймають питання скасування ВАКСу, однак цього також не станеться. Про це резидент України Володимир Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.

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"Через моє рішення, законопроєкт і через те, що це буде висіти над ними, як дамоклів меч – вони не скасують ні земельну реформу, ні закон про мову, ні закон про ВАКС. Я так вважаю", – запевнив президент.

За словами Зеленського, завдання членів КСУ – скасувати і демонтувати повністю інфраструктуру антикорупційних органів в Україні.

Це великий сигнал. Після їх рішення ми отримали багато сигналів від західних партнерів, від МВФ – "ніякої співпраці не може бути",

– розповів президент.

"Я не хочу приховувати від суспільства. У нас є діра у бюджеті через світову кризу та кризу в українській економіці. Нам потрібна допомога наших партнерів", – підсумував Зеленський.

КСУ може скасувати закон про мову: коротко

3 листопада о 10:00 відбудеться закрите засідання Конституційного Суду України. Обговорюватимуть справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Як відомо, щодо цього закону до КСУ звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання.

Варто зазначити, що здебільшого серед цих депутатів були представники фракції "Опозиційного блоку". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ, яка є в Раді.

Суспільство почало жваво обговорювати це питання, адже 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України так само на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу. Це відбулось також за поданням нардепів від ОПЗЖ.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу