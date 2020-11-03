Президент України Володимир Зеленський 3 листопада провів телефонну розмову з очільником Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Основною темою розмови стала конституційна криза в Україні, яка розпочалася після рішення КСУ щодо повноважень НАЗК.

Володимир Зеленський подякував Джанні Букіккіо за плідну співпрацю, зокрема за висновки Венеціанської комісії щодо понад 150 законопроєктів про українське судочинство. про це повідомляє Офіс Президента України.

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Головну увагу під час перемовин вони зосередили на конституційній кризі в Україні, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування й повноважень НАЗК.

Український президент підкреслив, що таке рішення "обнулило" всю систему боротьби з корупцією, яку держава вибудовувала в останні роки, зокрема й за підтримки Ради Європи й Венеціанської комісії.

Володимир Зеленський наголосив, що, будучи президентом, не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, чим знищує систему антикорупційних органів.

Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК й антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи,

– заявив глава держави.

Зі свого боку Джанні Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії в складній ситуації. Він наголосив, що не можна ставити під ризик важливі досягнення. Зокрема Букіккіо виділив Вищий антикорупційний суд, Фонд гарантування вкладів і земельну реформу.

У самому кінці розмови президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою українською судовою реформою.