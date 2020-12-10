Щасливої Хануки: Володимир Зеленський привітав всіх юдеїв зі святом
Президент України Володимир Зеленський 10 грудня привітав юдеїв з Ханукою. "Свято вогнів" у 2020 році починається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня.
Глава держави побажав євреям зі всього світу щасливої Хануки, свята світла та чудес. Вітання Володимир Зеленський опублікував у своєму твіттері.
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"Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім", – написав президент.
Він також додав побажання, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари.
Ханука: що відомо про юдейське свято
- Це традиційне юдейське свято, що також відоме як "свято вогнів" чи "свято восьми свічок". Назва пов'язана з тим, що цей день уособлює перемогу добра над злом.
- У 2020 році Ханука починається ввечері 10 грудня, а закінчується ввечері 18 грудня.
- Символом юдейського свята є світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками. За традицією, увесь єврейський народ кожного вечора, впродовж 8 днів, запалює по одній свічці світильника.
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