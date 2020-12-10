Президент України Володимир Зеленський 10 грудня привітав юдеїв з Ханукою. "Свято вогнів" у 2020 році починається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня.

Глава держави побажав євреям зі всього світу щасливої Хануки, свята світла та чудес. Вітання Володимир Зеленський опублікував у своєму твіттері.

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"Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім", – написав президент.

Він також додав побажання, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари.

Щасливої Хануки , свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари. pic.twitter.com/NBsyrOfcSm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2020

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