Важливо мати сімейне гніздечко, – Зеленський розповів, що планує переїзд
Володимир Зеленський розповів, що переїхав до державної резиденції в Конча-Заспі тимчасово. Наразі подружжя Зеленських шукає новий дім для своєї сім'ї.
Президент вже продав приватний будинок, у якому мешкав до пандемії COVID-19. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, повідомляє Офіс Президента.
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Український лідер наголосив, що за законом має повне право мешкати у резиденції в Конча-Заспі. Однак сприймає її виключно як готель. Зеленський зізнається, що хоче мати власний дім – сімейне гніздечко.
Зеленський шукає новий дім
Наразі президент з дружиною Оленою шукають нове житло. Подружжя ще вагається: збудує дім чи візьме його в оренду.
Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє сімейне гніздечко,
– зауважив Зеленський.
Що відомо про переїзд Зеленського до Конча-Заспи
- У липні 2020 року Зеленський переїхав на державну дачу у Конча-Заспі. Раніше цей будинок називали "дачею Ющенка".
- На ремонт дачі з держбюджету виділили щонайменше 300 тисяч гривень.
- До перемоги на президентських виборах Зеленський засуджував посадовців, які мешкають у державних резиденціях. Він пропонував заселити у привілейовані будинки "якихось діток".