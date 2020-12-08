Новим головою наглядової ради Державного концерну Укроборонпром став Володимир Горбулін. За нього проголосували одноголосно.

Про призначення Горбуліна повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв у фейсбуці.

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"Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", – написав Гусєв.

Він додав, що наглядова рада Укроборонпрому складається з 3 членів:

самого Горбуліна,

першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка,

колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Тетера.

Зверніть увагу! Державний концерн Укроборонпром припинить своє існування вже у наступному, 2021 році. Замість нього планують створити нові компанії.

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