Кадрові зміни в Укроборонпромі: хто став головою наглядової ради
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Новим головою наглядової ради Державного концерну Укроборонпром став Володимир Горбулін. За нього проголосували одноголосно.
Про призначення Горбуліна повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв у фейсбуці.
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"Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", – написав Гусєв.
Він додав, що наглядова рада Укроборонпрому складається з 3 членів:
- самого Горбуліна,
- першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка,
- колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Тетера.
Що відомо про Укроборонпром: головне
- Це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.
- До його складу входять підприємства, які займаються виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння.
- Окрім того, Укроборонпром бере участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
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