Через коронавірус помер відомий волонтер з Тернопільщини Ігор Цепенюк. 57-річний чоловік відійшов у вічність після того, як швидка його в кисневій масці привезла в лікарню Бучачу.

Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добра й світла людина Ігор Цепенюк, повідомила 6 сотня ДУК "Правий сектор".

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Його жага до перемоги й жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав – все реалізовував,

– розповіли в "Правому секторі".

Там зазначили, що Ігор Цепенюк був одним з небагатьох, хто не "втомився" за 7 років війни й виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління.

Дружина волонтера Валентина Цепенюк розповіла, що чоловік помер під дверима бучацького інфекційного відділення просто у швидкій після виснажливої дороги.

Вона підкреслила, що Тернопіль не має відділення гемодіалізу для хворих на коронавірус, та ще й залежних від кисню. Сам волонтер ще по дорозі говорив, що не доїде до лікарні в Бучач.

"Для Тернополя ця втрата пройде непомітно, але вона покалічила нашу родину й усіх, хто знав мого чоловіка! Він був дуже світлою та мудрою людиною", – розповіла Валентина Цепенюк.