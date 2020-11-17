Поліція провела обшуки й затримала волонтера Сергія Бутка у справі про вбивство молодої жінки в Києві 13 листопада. Друзі волонтера стверджують, що в правоохоронців фактично відсутні докази про його ймовірну причетність, а дозволу на обшуки вони не мали.

Про затримання Сергія Бутка й обшуки у квартирі, де він живе разом з дружиною Лесею, розповів їхній друг Олексій Бик.

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Вчора до квартири моїх друзів без жодних ордерів увірвалися працівники так званих правоохоронних органів. Розгромили квартиру, називаючи це обшуком,

– повідомив волонтер.

Він розповів, що Сергія підозрюють у буцімто причетності до вбивства молодої жінки в Голосіївському районі Києва 13 листопада. Єдиний доказ – те, що він того ж дня гуляв у цьому районі разом з друзями.

"Знаю Сергія багато-багато років. Він спокійний, творчий, не конфліктний і не схильний до агресії. У ці безглузді й бездоказові звинувачення – не вірю ані на мить", – заявив Олексій Бик.

Також про проведені обшуки розповіла й дружина волонтера Леся Рой. Вона стверджує, що до них прийшли з десяток поліцейських, у яких не було ордеру, навіть не дозволили подзвонити адвокату, а понятих відпустили ще до завершення обшуків.

Через півтори години повезли у відділок, мене випустили, його – ні. Везли окремими машинами. Дорогою мене "пресували", що на планшеті Сергія знайшли дитячу порнографію,

– розповіла дружина затриманого.

Музикант Володимир Кучинський згодом розповів, що обшуки також проводили в Максима Солтиса. Він разом з Сергієм Бутком прогулювався в Голосіївському районі того дня.

Максима з подругою наче залишили поза підозрою. Та, на жаль, я добре знаю цю мєнтовську братію. Спостерігаємо за перебігом подій. Наразі з того, що відомо, Сергій Бутко під підозрою в умисному вбивстві,

– розповів Кучинський.

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Деталі про вбивство жінки:

Тіло молодої жінки у віці близько 25 – 40 років знайшли на вулиці Ягідній у Голосіївському районі Києва 13 листопада, розповідав "Київ оперативний".

На її тілі правоохоронці помітили ознаки насильницької смерті. Втім, тоді в правоохоронців не було жодної інформації ні про саму вбиту, ні про підозрюваних.

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Що кажуть у поліції

Ми зв'язалися з Голосіївським управлінням поліції Києва, але там відмовилися телефоном коментувати будь-яку інформацію. Підкреслили лише, що слідчі дії в справі досі тривають.

Наразі ми очікуємо відповіді на інформаційний запит від правоохоронців.