3 грудня в український прокат виходить документальна стрічка "ЮКІ", що розповість історії українців за походженням, які досягли значних висот у найпопулярнішій хокейній лізі світу — NHL.

Спеціально до прем'єри фільму 24 канал запустив проєкт "Воля до перемоги", в якому відомі українські спортсмени ділитимуться історіями власних перемог. Героєм першого матеріалу став легендарний український тенісист — Сергій Стаховський.

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У другому — читайте історію української легкоатлетки Ольги Ляхової.

Ольга Ляхова / Фото зі сторінки спортсменки в інстаграмі

Ольга Ляхова Дворазова чемпіонка Європейських ігор-2019, призерка чемпіонатів Європи.

Розкажіть про найбільш пам'ятну історію власної перемоги у спорті? Чому саме цю історію ви пам'ятаєте найбільше з-поміж усіх та в чому особливість цієї перемоги?

Найпам’ятнішою історією перемоги я вважаю виграш бронзової медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні. Це був мій перший чемпіонат в індивідуальній дисципліні на 800 метрів. Кваліфікацію я пройшла досить швидко, але напередодні півфіналу зі мною трапилась жахлива ситуація — на стадіоні, під час змагань, мене за ніс вжалила оса.

Спочатку було страшно, адже біль був нестерпним і я майже не могла дихати. Проте я зовсім не подавала вигляду і вирішила не повідомляти про це навіть моєму тренеру. Тож опанувавши емоції, зібравши всю волю в кулак… я пройшла до фіналу. Хоча на той момент моя позиція була останньою серед фіналістів і мене не сприймали за конкурентку.

Попри все було чітке розуміння того, що завтра буде новий день і я мушу вийти на стадіон з новими силами. Мені здається, той факт, що у мене ніхто не вірив, зіграв мені на руку і мотивував боротися відчайдушніше. Коли я здобула бронзову медаль, цінність нагороди для мене зросла в рази.

На кого з українських спортсменів ви завжди рівнялися? Розкажіть, що саме вас надихало у цій людині?

В дитинстві я мала багато кумирів, але з віком зрозуміла: моя мрія — щоб усі рівнялися саме на мене. Я завжди хотіла надихати власним прикладом, своїми досягненнями і перемогами, а також спонукати боротись до кінця!

В Україні стрічка "ЮКІ" асоціюється з гаслом "Воля до перемоги". А що для вас означає цей вислів?

Воля до перемоги — це коли ти віддаєшся перемозі на усі 100. Не зважаєш на жодні труднощі та йдеш до мети попри усі виклики та перешкоди, що трапляються на шляху. Навіть якщо тебе спіткає невдача, ти знаходиш у собі сили рухатися далі. А ще, коли перемагаєш не лише противника, але й дещо в собі: власні страхи та хвилювання.

Якими якостями українці відрізняються від інших спортсменів у світі?

На мою думку, українці надзвичайно цілеспрямовані люди. Наприклад, у спорті ми не завжди маємо достатньо хороші умови, щоб повноцінно тренуватися, але навіть це не зупиняє нас. Я досі дивуюся, як нам щоразу вдається досягати таких висот та незламно приходити до мети.

Як вважаєте, чому, на вашу думку, варто дивитися стрічку "ЮКІ"?

"ЮКІ" — сенсаційний за своєю історією фільм, тому що розповідає історії неймовірних досягнень та перемог наших співвітчизників. Незважаючи на труднощі, кожному зі спортсменів вдалося досягнути надзвичайних висот і назавжди увійти в історію найпопулярнішої хокейної ліги світу. І мені здається, що стрічка надихне кожного глядача підкорювати власні вершини та нагадає, що українцям є на кого рівнятися і ким пишатися.

"ЮКІ" - дивіться онлайн український трейлер фільму:

Дивіться стрічку "ЮКІ" з 3 грудня у кіно!