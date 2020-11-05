У вітчизняний прокат 3 грудня виходить унікальний документальний фільм "ЮКІ", що розкаже історії видатних зірок українського походження, які стали легендами найвкращої хокейної ліги світу — NHL. В Україні стрічка вийде під гаслом "Історії перемог вільних українців".

Напередодні національної кінопрем’єри фільму "Юкі" сайт 24 каналу розпочинає проєкт "Воля до перемоги". В ньому відомі українські спортсмени відверто ділитимуться власними історіями перемог. У першому випуску – історія видатного українського тенісиста Сергія Стаховського.

Читайте також Стаховський: Якби дивився тільки російські ЗМІ, то подумав, що в Україні якісь фашисти

"Воля до перемоги – це воля не здаватися"

Сергій Стаховський

Легенда українського тенісу Стаховський / Фото архів

Сергій Стаховський Володар 4 титулів АТР в одиночному розряді та 4 титулів ATP у парному розряді. 26 червня 2013 року Сергій Стаховський обіграв Роджера Федерера на Вімблдоні.

Яку історію власної перемоги у спорті ви вважаєте найбільш пам’ятною? Чому саме цю історію ви пам’ятаєте з-поміж усіх?

Найпам’ятнішою перемогою для мене став виграш 2008 року у Загребі. Я приїхав на змагання як 240-а ракетка світу та програв кваліфікацію. Але після відмови змагатися одного з гравців основної сітки, я пройшов у турнір.

Вже в першому матчі я грав проти Іво Карловіча, що на той момент займав 21-е місце серед тенісистів усього світу. Спочатку я програвав, але в якийсь момент мені вдалося обіграти його. Можливо, це була удача і мені пощастило. Проте на той момент це була моя найгучніша перемога. А вже у фіналі я обіграв Івана Любічіча (25-у ракетку світу – ред.).

Пам’ятаю, як не міг спати ночами, тому що емоції бурлили через край. Для мене це було втіленням дитячої мрії та переломним моментом у кар’єрі. Лише після цього я міг сміливо сказати собі, що дійсно досяг результатів у тенісі. Я мав титул та обіграв топових гравців. Це був початок мого професійного шляху.

Сергій Стаховський про проєкт "Воля до перемоги": дивіться відео

На кого з українських спортсменів ви завжди рівнялися?

Для мене прикладом серед українських спортсменів завжди був Сергій Бубка і те, з яким професіоналізмом він ставився до своєї справи. Звісно я мав кумирів і серед тенісистів, одним з них був Андрій Медведєв. Це був єдиний гравець в Україні, що демонстрував теніс на високому рівні, а ще його турніри показували по телебаченню. Фінал Roland Garros 1999 року я і досі пригадаю: дивився його у Чехії разом із чехами й усі ми палко вболівали за Андрія.

Якими якостями українці відрізняються від інших спортсменів у світі?

Можу сказати чесно, що ми дійсно доброзичлива нація. Якщо ви запитаєте будь-кого зі спортсменів інших країн, як вони ставляться до українців, вам ніколи не скажуть поганого слова.

В Україні стрічка “ЮКІ” асоціюється з гаслом "Воля до перемоги". А що для вас означає цей вислів?

Воля до перемоги – це воля не здаватися, йти до кінця не дивлячись на жодні труднощі, а іноді навіть виходити за межі власних можливостей. Лише тоді ти можеш досягнути справжніх висот.

Чому, на вашу думку, варто дивитися стрічку "ЮКІ"?

Усвідомлення самої думки, що у нас знімають кіно про етнічних українців, які досягли неймовірних результатів у хокейній лізі світу NHL, – це фантастично. Звісно, хокей не настільки популярний в Україні, але героям стрічки вдалося закарбувати власні імена в історії. І це люди, що походять з нашої Батьківщини. Тому зараз діти зможуть подивитися цей фільм і у них виникне думка: "Я теж хочу грати у хокей".

ЮКІ - дивіться онлайн український трейлер фільму: