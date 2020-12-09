Вони нам не вороги: Арестович про близькі до Медведчука медіа
Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що близькі до Віктора Медведчука медіа працюють за законом. Оцінку наративам, які вони несуть у маси, мають давати СБУ та Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.
Що сказав Арестович
Слід розділяти професійну діяльність журналістів і заяви гостей, яких запрошують на телеканали. Про це Арестович заявив в ефірі "Громадського радіо".
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Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію,
– зауважив Арестович.
У коментарі "Українській правді" спікер української делегації в Тристоронній контактній групі розповів, що телеканали, про які мовиться (NewsOne, "112" і ZIK – 24 канал) працюють за ліцензіями, які видали в Україні. Водночас він не уповноважений відстежувати редакційну політику цих медіа.
"Це прерогатива СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вони мають нам сказати, чи є там проросійські наративи", – підкреслив Арестович.
Він додав, що вітає їх "журналістську діяльність", а не наративи, які вони несуть у маси: "Держава не може поводити себе як фейсбук, якщо у соцмережах кричать, що це Медведчук, це проросійські канали і так далі, то це їх право. У нас свобода думки".
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