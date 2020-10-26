Організатори опитування Президента України Володимира Зеленського вже повідомили попередні результати опитування. Народний депутат з "Голосу" Ярослав Рущишин ствердив, він сумнівається, що на запитання справді відповідали люди.

Сумнівно, що опитування президента мало хоч якусь репрезентативність. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

Актуально Опитування виконало свою місію, – експерт про 5 питань Зеленського

Тиск на депутатів

На думку народного депутата, легітимність чи аргументованість опитування перевірити жодним способом неможливо. Тому жодного впливу на депутатів воно не матиме.

Опитування президента не грає для нас жодної ролі,

– ствердив Рущишин.

Він також додав, що не розуміє, навіщо було витрачати стільки грошей та зусиль і створювати проблеми й непорозуміння.

Зверніть увагу! У день виборів, 25 жовтня 2020 року, українці відповіли на 5 запитань від президента Володимира Зеленського. Про те, якими є результати опитування, читайте тут.

Мета опитування

За його словами, справжньою метою опитування було мобілізувати свого виборця. Але, на жаль, ця ініціатива провалилася.

"Для втілення тієї чи іншої ініціативи депутатам не потрібні додаткові повноваження. Адже нардеп є представником народу навіть за назвою. Його обирають прямим голосуванням", – зазначив Рущишин.