На тлі підготовки до вакцинування людей від COVID-19 у світі розвивається "вакцинний націоналізм". Бідні люди не знають, коли зможуть отримати вакцину.

Вакцину потрібно розглядати "глобальне суспільне благо". Зокрема, її мають отримати країни Африки. Про це заявив Генсек ООН Антоніо Гутерреш, повідомляє АР. Зауважте В Україні виявили 13 371 нового хворого на коронавірус за добу: статистика Що ще сказав Гутерреш Генсек ООН просить упродовж 2 місяців виділити 4,2 мільярда доларів для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX. COVAX – це проєкт щодо закупівлі і доставки вакцин для найбідніших верств населення світу. Наразі у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження COVID-19. Окрім того, померли вже понад 53 тисячі інфікованих. Вакцини мають бути доступними для всіх. Однак більшості африканських країн бракує фінансування для адекватного реагування на кризу, зокрема, через зниження попиту і цін на їхні експортні товари. У ВООЗ вже заявили, що проєкт COVAX потребуватиме додатково 23,9 мільярда доларів на 2021 рік. Зверніть увагу! Усього у світі станом на 10 грудня зафіксовано понад 68 мільйонів заражених коронавірусом. Померли 1,57 мільйона інфікованих.