Італія – перша країна Європи, яка зіткнулася з пандемією COVID-19. Доповідь про неї була профінансована урядом Кувейту та проведена вченим ВООЗ Франческо Замбоном та 10 його колегами з усієї Європи.

Видання The Guardian повідомило ексклюзивну новину: ВООЗ скооперувалася з Італією і прибрало скандальну доповідь про смертність від COVID-19 та безвідповідальність політиків країни ЄС. Документ мав передбачити смерті у майбутньому. 24 канал переклав основні моменти.

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ВООЗ та Італія у змові: як так сталося

Італія – перша країна Європи, яка зіткнулася з пандемією COVID-19. Доповідь про неї була профінансована урядом Кувейту та проведена вченим ВООЗ Франческо Замбоном та 10-ма його колегами з усієї Європи.

Це було зроблено, щоб надати інформацію країнам, які ще не постраждали. Він отримав назву "Непередбачуваний виклик: перша відповідь Італії на коронавірус" та з'явився на сайті 13 травня. Але зник вже через добу, як The Guardian повідомляло у серпні.

У ньому було 102 сторінки, на яких Італію звинувачували у використанні старого плану, який не оновлювався з 2006 року. Країна була не готова, госпіталі були змушені працювати "імпровізовано, креативно та хаотично". Перші формальні правила з'явилися лише через деякий час. Але доповідь прибрали по запиту Раньєрі Герри – помічника генсека зі стратегічних ініцатив.

До роботи у ВООЗ він 3 роки (2014-2017 рр.) був головою відділу превентивного здоров'я у МОЗ Італії. Саме у його обов'язки входило оновлення епідемічного плану згідно вимог ВООЗ та Європейського центру контролю та профілактики захворювань. Наразі Герра входить до складу команди по боротьбі з хворобою в Італії.

Основний конфлікт стався між Замбоном та Геррою, коли першому стали надходити повістки на допит. Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я відповідали – вчений та всі його колеги захищені дипломатичним імунітетом.

Коли я отримав першу повістку, я повідомив юридичний відділ. Я хотів поїхати, мені є що сказати. Але вони сказали, що в мене імунітет, – розповів Замбон The Guardian.

Врешті-решт, три повістки від регіональної італійської прокуратури залишилися без уваги. Замбон навіть зізнався, що Герра погрожував звільнити його з роботи, якщо він не прибере ремарки про застарілий план.

Політична гра на найвищому рівні

ВООЗ не повідомила, чому прибрала текст; внутрішнього розслідування теж не проводилося, незважаючи на ризики для нейтралітету та прозорості організації.

На початку грудня лише було зазначено, що там знайшли "неточності та невідповідності". Замбон відповідає, що уряд там не критикували, але вказували,що "всі подальші плани після 2006 року просто копіювалися та вставлялися без змін". У 2017 його просто "підтвердили, але не оновили".

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Результат досліджень врешті-решт дійшов до міністра охорони здоров'я Роберто Сперанци. Електронне листування між ним, Замбоном, Геррою та Гансом Клюге (директор бюро ВООЗ в Європі) відображають домовленість про тримання доповіді у таємниці. Ці листи стали основою для документального фільму Report на каналі Rai.

Вчений Франческо Замбон впевнений у користі своєї доповіді / Фото euPrevent

Франческо Замбон упевнений: якби його роботу не прибрали, то вона могла би врятувати багато життів не лише в Італії.

Я у відчаї написав всім високопосадовцям, включаючи генсека, з попередженням про небезпеку блокування доповіді, – казав він.

А по факту вийшов конфлікт інтересів всередині, який виявився важливішим, ніж опрацювання уроків Італії.

Герра також просив Замбона "не забувати, що Італія сплатила 10 млн доларів США добровільного внеску… як визнання того, що ми зробили наразі". Клюге відповів: "моєї проблеми це не знімає. Міністр дуже розчарований".

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Але далі йде дивна фраза: "Кувейт щасливий, тепер треба щоб і МОЗ був щасливим". Сам орган сказав, що це "не офіційний документ ВООЗ, його ніколи не направляли до міністерства".

Сперанца, втім, звинуватив медичних чиновників. Мовляв, реформи для підвищення прозорості потрібні. Його та прем'єра Конте вже допитали слідчі у Бергамо.

ВООЗ пояснила для Guardian, що поки італійський документ був офлайн, вони запровадили новий механізм, створений на початку пандемії. Він націлений на кращі практики, внутрішні перевірки та попередження помилок державами-членами. Тому текст про італійські провали вже не "піднімали". Організація також наголосила, що "належним чином оновила процедури публікації".

Якщо прокуратура Бергамо доведе, що з 2006 року план просто затверджувався, то всім міністрам охорони здоров'я та головам уряду з 2013 року загрожує як мінімум спеціальний суд міністрів.