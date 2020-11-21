Неспокійно було неподалік населеного пункту Водяне. Про це повідомили у штабі ООС.

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У штабі підкреслили, що неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. На щастя, бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як минула доба на Донбасі

Упродовж минулої доби, 20 листопада, окупаційні війська 7 разів порушили досягнуті мирні домовленості. Ворог гатив неподалік:

Шумів;

Кам'янки;

Водяного;

Піщевика;

Павлополя;

Авдіївки.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу