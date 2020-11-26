Національне антикорупційне бюро просить дозволу затримати підозрюваних суддів окружного адмінсуду столиці, зокрема його главу Павла Вовка. Він систематично не приходить на допити. Експерти кажуть, що Вовк переховується.

Таку думку висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу. І додала, що Вовк каже що ні він, ні інші судді ОАСК не є підозрюваними, бо йому це вигідно.

До теми НАБУ попросило у Венедіктової дозвіл на затримання Вовка та суддів ОАСК

За її словами, глава ОАСК буде заперечувати очевидні факти й використовуватиме для цього будь-які приводи. Також закон передбачає, що підозру можна вручати поштою, якщо підозрювана особа уникає зустрічі й переховується. Це й робить Вовк.

Павло Вовк перебуває у систематичних відпустках, які сам собі виписує. У проміжках між відпустками, він є на лікарняних і не перебуває вдома. Так він переховується від НАБУ,

– зазначила Щербан.

Перспектива клопотань НАБУ про затримання суддів ОАСК

Річ у тім, що ці клопотання має подати ще й генпрокурорка Ірина Венедіктова, тому НАБУ вимушено звертатись до неї. Лише потім можна буде звертатись до Антикорупційного суду.

"Ця справа показова і може продемонструвати, чи взагалі здатна система інституцій в нашій країні побороти такого рівня "суддівську мафію". Доля цієї справи – це доля судової реформи", – вважає юристка.

Чи хоче Зеленський ліквідувати ОАСК

Як наголосила юристка, вже є головний елемент протидії суддям – це петиція про ліквідацію ОАСК, яку вже підписали 25 тисяч громадян. Її тепер має розглянути президент Володимир Зеленський. Власне, він зараз консультується щодо цього.

Також сьогодні стало відомо, що Вища рада правосуддя отримала звернення від Зеленського і надаватиме свою позицію. Втім, вони можуть заперечити ліквідацію, але їхню думку не обов'язково враховують.

"Є шанс, що Зеленський наважився розпочати процес ліквідації суду. Тут питання виживання самого президента", – сказала експертка.

До слова, главу ОАСК Павла Вовка та низку суддів підозрюють у:

спробі захопити державну владу;

участі в злочинній організації;

зловживанні впливом.

Зверніть увагу! 24 листопада Вищий антикорупційний суд укотре відклав розгляд клопотань з обрання запобіжного заходу щодо глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника та інших суддів цього суду. Вовк не приходив на усі 5 призначених засідань. Читайте на 24 каналі більше про справу Павла Вовка та ОАСК.